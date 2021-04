Stationäre Dienstleistungen Amazon eröffnet Friseursalon in London

Amazon eröffnet Friseursalon in London

Amazon integriert ein weiteres Geschäftsfeld in sein Portfolio. In London will das Online-Powerhaus ein Friseurgeschäft eröffnen. Der Salon ist mit reichlich Technik ausgestattet. Mitarbeiter dürfen sie bereits testen.

Amazon will mit der Friseurbranche zusammenarbeiten, um neue Technologien auszuprobieren. Am Dienstag gab der Onlinehändler bekannt, dass er einen station&a