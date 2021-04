Stationäre Dienstleistungen Amazon eröffnet Friseursalon in London : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Amazon integriert ein weiteres Geschäftsfeld in sein Portfolio. In London will das Online-Powerhaus ein Friseurgeschäft eröffnen. Der Salon ist mit reichlich Technik ausgestattet. Mitarbeiter dürfen sie bereits testen.

Nach seinen ersten Food-Stores in London startet Amazon in der britischen Hauptstadt nun auch mit einem Friseursalon. In der Nähe des Londoner Headquarters will der Online-Riese den ersten Standort eröffnen. Mit technischen Servicegimmicks für den Kunden und Direktbestellmöglichkeiten im Shop. (Bild: Amazon)

Die knapp 140 qm große Ladenfläche soll sich auf zwei Stockwerken erstrecken und sieben Tage in der Woche geöffnet sein. Standort ist der trendige Londoner Stadtteil Spitalsfield, nur wenige Minuten Fußweg von der britischen Amazon-Zentrale entfernt. In einer mehrwöchigen Testphase können nur Mitarbeiter den Salon nutzen. Danach soll er für ein breites Publikum öffnen. (Bild: Amazon)

Dabei will Amazon seine Friseurkunden mit viel Hightech locken. Mithilfe von Augmented Reality können sie zum Beispiel an Bildschirmen ausprobieren, wie ihnen verschiedene Haarfarben stehen könnten. (Bild: Amazon)

Während des Termins bekommen die Besucher Fire-Tablets mit Lesestoff von Amazon zur Verfügung gestellt. (Bild: Amazon)

Coronabedingt sorgt der Händler mit Temperaturkontrollen, kostenlose Masken und Desinfektionsmittel für die Sicherheit seiner Kunden. Die Haarpflege- und Styling-Dienstleistungen im Amazon Salon werden von Elena Lavagni, Inhaberin von Neville Hair & Beauty, und ihrem Team angeboten. (Bild: Amazon)

Zudem verknüpft der Online-Händler seinen Friseurservice mit dem Onlineshop. Mit der "Point-and-Learn-Technologie" können die Kunden auf ein Bestseller-Produkt im Regal zeigen. Auf dem Monitor erscheinen Produkt- und Anwendungsinformationen. (Bild: Amazon)

Amazon will mit der Friseurbranche zusammenarbeiten, um neue Technologien auszuprobieren. Am Dienstag gab der Onlinehändler bekannt, dass er einen stationären Friseurladen in Großbritannien plant. Standort des Salons ist der trendige Londoner Stadtteil Spitalsfield, nur wenige Minuten Fußweg von der britischen Amazon-Zentrale entfernt. Die Gegend ist für ihre vielen Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants bekannt. Der knapp 140 qm große Salon ist über zwei Etagen geplant und soll sieben Tage in der Woche geöffnet sein.

Im Laden will Amazon mit viel Hightech für die Haare aufwarten: Mithilfe von Augmented Reality können Kunden an Bildschirmen sehen, wie ihre gefärbten Haare in dem jeweiligen Ton aussehen werden. Mit der "Point-and-Learn-Technologie" können sie auf ein Produkt im Regal zeigen, erhalten dann Informationen auf einem Bildschirm in der Nähe und können den Artikel dann online bestellen – natürlich bei Amazon.

Einzigartiges Kundenerlebnis

Während des Termins bekommen die Besucher Fire-Tablets von Amazon zur Verfügung gestellt. Trennwände, Temperaturkontrollen, kostenlose Masken und Desinfektionsmittel helfen, die Corona-Vorschriften einzuhalten.

"Dieser einzigartige Ort bringt uns einen Schritt näher an die Kunden. Hier können wir mit der Branche zusammenarbeiten und neue Technologien testen", sagt John Boumphrey, Country Manager Großbritannien bei Amazon in der Presseankündigung des Onlinehändlers.

Die Haarpflege- und Styling-Dienstleistungen im Amazon Salon werden von Elena Lavagni, Inhaberin von Neville Hair & Beauty, einem unabhängigen Salon in London, angeboten. "Ich bin begeistert, Teil dieses Projekts zu sein – der Salon kombiniert klassische Friseurdienstleistungen mit Technologie und bietet damit den Kunden ein völlig einzigartiges Erlebnis", so Lavagni.

Der Laden, der als Einzelprojekt bezeichnet wird, soll zunächst nur für Amazon-Mitarbeiter geöffnet sein, bevor er in den "kommenden Wochen" für die Öffentlichkeit zur Verfügung steht.

Erst im März hat Amazon die Expansion seiner kassenlosen Fresh-Stores in der britischen Hauptstadt gestartet, vor wenigen Tagen wurde der dritte Standort zwischen den Stadtteilen White City und Notting Hill eröffnet. (ev)