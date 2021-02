Statt verlängertem Lockdown Handel fordert klare Wiedereröffnungsstrategie

Wirtschaftsminister Peter Altmaier hat mit seiner Äußerung, den Shutdown über den 14. Februar hinaus zu verlängern, den Handel in Alarmbereitschaft versetzt. In einem Brief warnt der HDE den Politiker vor dieser Maßnahme und fordert eine klare Wiedereröffnungsstrategie für Geschäfte.

Der Handelsverband Deutschland (HDE) hat vor einer nochmaligen Verlän