Steuerung der Kundenfrequenz Einige Händler setzen Einlasskontrollen durch

Als Reaktion auf strengere Kontaktvorschriften beginnen die Handelsunternehmen, den Kundenzulauf zu ihren Märkten zu beschränken. Rossmann setzt beispielsweise mehr Sicherheitskräfte ein.

Nach dem Erlass strengerer Vorschriften für den Einzelhandel haben mehrere Lebensmittelhändler und Fachmarktbetreiber begonnen, die Kundenfrequenz in den Filialen stärker zu reglementieren. So schreibt etwa ein Erlass der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen vor, lediglich einen Kunden pro zehn Quadratmeter Ladenfläche zuzulassen, um die Ansteckungsgefahr mit Coronaviren zu verringern.

"Wir sind derzeit in der Erarbeitung von Konzepten, die darauf abzielen, den Zugang zu den Märkten zu beschränken, wo der Kundenzulauf dies notwendig macht", meldet die Rewe-Group am gestrigen Montag. Das könne etwa durch Einlasskontrollen oder eine begrenzte Anzahl an Wagen oder Einkaufskörben geschehen.

Discount-Wettbewerber Aldi deutete auf dpa-Anfrage an, es könne "mancherorts zu Einlasskontrollen oder Einlassbeschränkungen kommen" – etwa in Zeiten mit hohem Kundenaufkommen oder wenn der notwendige Abstand von anderthalb Metern zwischen den Verbrauchern nicht eingehalten werden könne.

Strenge Sicherheitsauflagen

Baumarktbetreiber Obi setzt ebenfalls mittlerweile auf Kontrollen, um nicht zu viele Kunden gleichzeitig in den Markt zu lassen. Auch sonst dürfen Baumärkte nur unter strengen Sicherheitsauflagen seit dem neuen Erlass noch Privatkunden hereinlassen. Vorrangig bleiben sie für Handwerker und Gewerbetreibende geöffnet.

Um die Kontrollen durchzusetzen und auch das Personal vor möglichen Überreaktionen der Kunden zu schützen, setzen einige Händler mehr Wachpersonal ein. Beispiel Rossmann: "In einigen Filialen haben wir bereits vermehrt Sicherheitskräfte im Einsatz", berichtet der Drogeriemarktbetreiber aus Burgwedel. "Diese unterstützen sowohl bei der Steuerung des Zutritts sowie der Vermeidung von Warteschlagen als auch beim Schutz unserer Kolleginnen und Kollegen."

Allerdings gebe es aus den Filialen auch "viel positives Feedback" zum Verhalten der Kunden. Man habe sie nochmals auf die Abstandsregeln hingewiesen. Rossmann habe einen Krisenplan aktiviert, um die Filialversorgung sicherzustellen. (dpa-AFX/br)

