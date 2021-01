Studie Online-Anteil am Einzelhandel steigt auf gut 16 Prozent

Online-Anteil am Einzelhandel steigt auf gut 16 Prozent

Der Internet-Handel wird weiter boomen: Laut den Marktforschern von Ibi Research wird der E-Commerce-Anteil am Umsatz des Einzelhandels in den kommenden fünf Jahren auf mindestens über 16 Prozent zunehmen. Dies entspräche einem Plus von knapp 50 Prozent.

Der Anteil des Online-Handels im Einzelhandel wird nach Einschätzung von Wirtschaftsforschern der Universität Regensburg