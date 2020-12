Studie zu Fußgängerzonen Bei Schließungen ist München trauriger Spitzenreiter

Händler in den Innenstädten trifft die Corona-Krise besonders hart. Derzeit ist in den deutschen Fußgängerzonen jeder achte Laden geschlossen. Das zeigt eine Untersuchung von 4.000 Geschäften in 20 Städten.

Aufgrund der Corona-Pandemie und den neuen Regeln, leidet insbesondere der Einzelhandel in Deutschlands Innenstädten weiter unter sinkenden Kunden