Suche nach Inspiration Douglas bittet Start-ups zum Pitch

Am 16. und 17. November lädt Douglas zehn junge Unternehmen mit Ideen für Beauty-Produkte oder -Services zum Forward-Beauty-Challenge in die Zentrale nach Düsseldorf ein.

Nach Präsentation ihrer Geschäftsidee wird eine prominent besetzte Jury rund um Tina Müller die vier besten Teams selektieren und ihnen Feedback geben. So bekommen die Teilnehmer die Chance, ihre Idee für das Finale am zweiten Tag zu überarbeiten. Der Gewinner bekommt weitere Hilfe oder profitiert direkt vom Zugang zu 2500 Douglas-Shops in 19 Ländern.