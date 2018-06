Supermarkt Stars 2018 Preisverleihung im Palmengarten

Im Frankfurter Palmengarten trifft sich die Lebensmittelbranche zum fünften Mal bei der Preisverleihung der "Supermarkt Stars 2018" mit anschließendem Galaabend und Kongress. Veranstalter ist Lebensmittel Zeitung Direkt, Schwestertitel der Lebensmittel Zeitung. Angeheizt wird die gute Stimmung am Abend von der Walking-Brassband "Men in Blech". (Bild: T. Fedra/ R. Rosendahl)

Zum fünften Mal hat der Schwestertitel der Lebensmittel Zeitung, LZ Direkt, die Besten auf der Fläche mit den begehrten Branchenpreisen "Supermarkt Stars" in Gold, Silber und Bronze ausgezeichnet. So hat Husein Dugonjic vom Rewe-Markt in der Theatinerstraße in München in der Kategorie Marktleiter Gold geholt. Dugonjic gilt als hochengagiert und motiviert. In dem Premium-Konzeptmarkt hat er die Preishoheit und setzt gekonnt digitale Tools ein. (Bild: Thomas Fedra )