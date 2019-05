Tag der Arbeit Gewerkschaften fehlen Neuzugänge

Rund 680 000 Streikende mobilisierten die Gewerkschaften am 1. Mai 2018, dabei sinken die Mitgliederzahlen seit Jahren.

Nicht mal jeder fünfte Arbeitnehmer ist in einer Gewerkschaft. Bei Unter-30-Jährigen sind es 12 Prozent, in Betrieben mit weniger als 50 Mitarbeitern knapp zehn Prozent. Mitgliederwerbung gelingt nur mit attraktiven Tarifverträgen. Das Institut für Wirtschaft glaubt jedoch, dass die derzeit verhandelten Wahlmodelle zwischen mehr Entgelt oder Freizeit kleinere Unternehmen so stark belasten, dass Tarifausstieg oder Tarifferne die Folge sind.

