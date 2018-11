Talentsuche Uni-Städte glänzen als Tech-Hubs

Wer Tech-Standorte dort eröffnen will, wo er auch entsprechende Talente findet, sollte mittelgroße Städte wie Darmstadt, Erlangen, Karlsruhe, Aachen, Münster und Regensburg ins Visier nehmen. Sie gehören wie München und Berlin zu den Top Ten, seien aber weniger "abgegrast".

Das zeigt die Studie "Datenland Deutschland" von Deloitte. Berlin belegt dort nur Platz zwei: In München seien mehr Menschen in den MINT-Berufen beschäftigt als im doppelt so großen Berlin.

