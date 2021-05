Tarifstreit Warnstreiks in NRW-Handel begonnen

Warnstreiks in NRW-Handel begonnen

Verdi fordert für die Beschäftigten des Einzel- und Großhandels in Nordrhein-Westfalen 4,5 Prozent mehr Geld. Streiks finden derzeit in sieben Betrieben statt. Die Arbeitsniederlegung soll in der Nacht auf Dienstag wieder enden.

Am Montagmorgen haben Beschäftigte des Lebensmitteleinzelhandels sowie des Groß- und Außenhandels in mehreren Betrieben in Nordrhein-Westfa