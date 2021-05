Termin fixiert Börsengang von About You soll 600 Millionen einbringen

Börsengang von About You soll 600 Millionen einbringen

Gerüchte gab es schon länger, jetzt ist es amtlich: Die Fashion-Plattform About You, die derzeit noch mehrheitlich der Hamburger Otto Group gehört, strebt im zweiten Quartal an die Frankfurter Börse. Die Privatplatzierung neu geschaffener Aktien soll dabei einen Bruttoerlös von 600 Mio. Euro einbringen.

