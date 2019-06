Treffpunkt für Personaler Zweiter HR-Kongress des dfv bei Fressnapf

Am 10. und 11. Oktober veranstaltet die dfv-Conference Group ihren zweiten Kongress speziell für Personaler im Handel. Neben Vorträgen zu Führung, Recruiting oder Employer Branding im Einzelhandel erwarten die Teilnehmer auch interaktive Workshop-Formate.

Austragungsort für "In Führung. HR im Handel" ist der Fressnapf-Campus in Krefeld. Keynote-Speaker am Eröffnungsabend ist Fressnapf-Gründer und -Inhaber, Torsten Toeller. Weitere Informationen und Anmeldung: www.dfvcg.de/hr19.