Trendence-Arbeitgeberranking Handel steigt in Gunst der BWLer

Das zeigt das große Trendence-Ranking, für das jährlich 55000 Absolventen aus ganz Deutschland befragt werden. „Der Handel muss flächendeckend in Deutschland rekrutieren und investiert deshalb viel in seine Attraktivität als Arbeitgeber und in Modernisierungen nicht nur am Point of Sale, sondern auch im Personalmarketing. Diese Strategie zahlt sich aus“, erklärt Trendence-Geschäftsführer Robindro Ullah den Aufstieg. Der höchste Neueinsteiger im Ranking der 100 Top-Arbeitgeber kommt ebenfalls aus dem Handel: Aldi Nord steigt direkt auf Position 55 ein. Das Schwesterunternehmen Aldi Süd verbessert sich gleichzeitig auf Platz 35. Insgesamt befinden sich 14 Händler unter den 100 Top-Arbeitgebern der Wirtschaftswissenschaftler. Die beliebtesten Arbeitgeber der Branche sind Amazon auf Rang 12 und dm-Drogeriemarkt auf Rang 23. Für die Top 10 reicht es für Arbeitgeber aus dem Handel noch nicht. Die vordersten Plätze im Ranking belegen Daimler/Mercedes-Benz, die BMW Group und AUDI, gefolgt von adidas, Porsche, der Lufthansa Group, Google, der Bosch Gruppe, PwC und Apple.

