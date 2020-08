US-Expansion 7-Eleven Mutterkonzern übernimmt Tankstellenbetreiber in den Staaten

7-Eleven Mutterkonzern übernimmt Tankstellenbetreiber in den Staaten

Die 7-Eleven-Mutter Seven & I forciert ihr Vorhaben, ein global agierender Einzelhändler zu werden. Nun sollen rund 3900 Tankstellen in den Vereinigten Staaten übernommen werden und auf diesen Plan einzahlen.

Die japanische Seven & I Holding will mit dem Milliardenkauf der Tankstellenunternehmen Speedway kräftig in den USA expandieren. Für die Übernahme der etwa 390