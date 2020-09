US-Expansion Hellofresh steigert Vertriebskapazität

Hellofresh will zwei neue Distributionszentren im Südosten der USA eröffnen. Der Kochboxenlieferant möchte damit der steigenden Nachfrage in den Staaten gerecht werden.

Hellofresh bleibt auf der Gewinnerstrecke in der Corona-Krise und wächst weiter. Das in Berlin ansässige Unternehmen bietet Essensvorschläge samt Zutaten an, aus denen sich die Kunden Kochboxen zusamme