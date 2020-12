US-Lieferdienst Door Dash gibt Startschuss zum Börsengang

Zwei Wochen nach dem Antrag hat der kalifornische Essensdienstlieferant Door Dash seinen Gang an die Börse lanciert. Das Unternehmen strebt eine Bewertung von 32 Mrd. USD an.

Der Marktführer der US-Foodlieferdienste Door Dash geht an die Börse. Door Dash will bis zu 2,8 Mrd. USD einsammeln und plant, 33 Millionen Aktien zu einem Preis zwischen 75 USD und 85 USD an die New Yorker B&o