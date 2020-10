US-Studien Online-Boom und Finanzsorgen

Online-Shopping ist in den letzten Monaten in den USA zweistellig gewachsen, so eine Studie von Chicory. US-Verbraucher zeigen sich laut Dunnhumby jedoch zunehmend besorgt über ihre eigenen Finanzen und steigende Lebensmittelpreise.

Die Corona-Pandemie hat dem Online-Shopping Zuwachsraten beschert. In den Vereinigten Staaten stieg das digitale Einkaufen um 18 Prozent in den vergangenen Monate