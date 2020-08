USA Amazon eröffnet ersten Fresh-Lebensmittelmarkt

Premiere in Kalifornien: Amazon bringt den ersten Markt seines neuen stationären Fresh-Konzepts in Los Angeles an den Start. Zu Anfang darf allerdings nur ein ausgewählter Kreis von Personen im Geschäft einkaufen.

Amazon forciert sein Geschäft mit Lebensmitteln und eröffnet in den USA seinen ersten stationären Fresh-Markt. Der Laden befindet sich im Bezirk Woodland Hil