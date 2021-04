USA Today Lidl US wird bei Kunden immer beliebter

Lidl US wird bei Kunden immer beliebter

Die Leser von USA Today haben Lidl zum drittbesten Supermarkt Amerikas gewählt. The Fresh Market konnte den Top-Spot für sich vereinnahmen, Lebensmittel-Filialist Hy-Vee Platz zwei, während es Aldi auf den fünften Rang schaffte.

Lidl kann sich über eine weitere Auszeichnung in den Vereinigten Staaten freuen. Der Discounter schaffte es in die Top-Riege der "10 Best Readers'