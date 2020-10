Umbruch aktiv gestalten Procter inspiriert in digitalen Events

"Konsumenten verstehen – digitale Touchpoints nutzen" heißt es im nächsten Livestream der Young Business Factory "YBF Now". Erfahrt von den Retail-Experten von Google, Christian Bärwind und Tobias Pohl, wie man mit digitalen Strategien die virtuell-analogen Omnichannel-Kunden bei ihren Kaufentscheidungen begleiten kann. Inklusive Deep Dive "Wie bringe ich mehr Traffic in den Store" und "Wie kann digitales Kooperationsmarketing zwischen Handel und Marke aussehen". Am 3. Dezember 11.15 bis 13.00 Uhr. Jetzt anmelden: lebensmittelzeitung.net/ybfnow