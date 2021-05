Umgang mit Kunden Rewe Österreich schult zu Demenz

In Kooperation mit dem Zentrum für Demenzstudien an der Donau-Universität Krems schult die Rewe Group Österreich ihre Marktmitarbeiter gezielt darauf, Kunden mit Demenz bei ihrem Einkauf unterstützend zu begegnen. In Leitfäden und eigens produzierten Schulungsvideos werden unterschiedliche Situationen und Lösungsvorschläge dargestellt.