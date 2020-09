Mitarbeiter der Schwarz-Gruppe engagieren sich nun auch privat für Müllverwertung: Im Rahmen der internationalen Plastikstrategie REset Plastic und anlässlich des World Cleanup Days am 19. September hat die Schwarz Gruppe am letzten Samstag eine große Aufräumaktion in der Region rund um Neckarsulm veranstaltet.

Umweltschutz Schwarz-Gruppe startet Müllsammelaktion

Mehr als 370 Mitarbeiter der Sparten Lidl in Deutschland, Kaufland Deutschland, PreZero, GreenCycle, Schwarz Dienstleistungen und Schwarz IT KG haben die Umgebung von Abfall befreit. Auch Thomas Kyriakis, Vorstand von GreenCycle/ Pre Zero, mischte sich unter die vielen Freiwilligen in gelben Warnwesten.



Schlagworte zu diesem Artikel: Schwarz-Gruppe

Neckarsulm

Müllverwertung

Plastikstrategie

Umweltschutz

Aufräumaktion

Deutschland