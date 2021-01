Unilever Impfung und Tests für Mitarbeiter : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Eine Fünf-Tage-Woche im mit Anwesenheit im Büro hält Alan Jope, CEO des FMCG-Riesen Unilever, vorerst für ausgeschlossen, berichtet die britische Zeitung "The Guardian". In Europa und Nordamerika sind die Beschäftigten in jedem Fall bis April aufgerufen, von zuhause aus zu arbeiten. Danach plane man zunächst zu einem hybriden Modell überzugehen, sagte Jope auf einer Konferenz. Grundsätzlich zeigte er sich dennoch an einer Rückkehr in die Büros interessiert, da bei Unilever wie auch in anderen Unternehmen Nachteile der Vollzeit-Homeoffice-Regelung zu erkennen seien: Innovationen und die Einarbeitung neuer Mitarbeiter wird schwieriger.

Mittelfristig will der Konsumgüterkonzern allen Beschäftigten eine Impfung gegen Covid-19 als freiwilliges Angebot möglich machen. Dies sei zwar nicht verpflichtend, doch man denke darüber nach, langfristig eine Testpflicht für jene Mitarbeiter einzuführen, die sich nicht impfen lassen wollen.