Unterschiedliche Looks Aldi-Süd-Mitarbeiter im moderneren Style

Unterschiedliche Looks

Unterschiedliche Looks

Aldi-Süd-Mitarbeiter erhalten in den Filialen einen neuen Look. Die bisherige Bekleidung – hellblaue Blusen und Hemden sowie dunkelblaue Poloshirts für die Auszubildenden – wird abgelöst durch einen moderneren Style, der optisch an das neue Design der Märkte angepasst ist, heißt es.

Erstmals gibt es zudem unterschiedliche Kollektionen für Filialleitung, Verkaufsmitarbeiter und Auszubildende. Die flächendeckende Einführung der neuen Bekleidung erstreckt sich über mehrere Wochen.

Die Idee für die Designs stammt aus der Feder junger Modedesignerinnen: Die Outfits sind das Ergebnis eines Wettbewerbs in Kooperation mit der Münchener Hochschule AMD Akademie für Mode & Design.

Schlagworte zu diesem Artikel: Poloshirt

Bekleidung

Aldi Süd