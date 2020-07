Unterschiedliche Looks Aldi-Süd-Mitarbeiter im moderneren Style

Unterschiedliche Looks

Aldi-Süd-Mitarbeiter erhalten in den Filialen einen neuen Look. Die bisherige Bekleidung – hellblaue Blusen und Hemden sowie dunkelblaue Poloshirts für die Auszubildenden – wird abgelöst durch einen moderneren Style, der optisch an das neue Design der Märkte angepasst ist, heißt es.