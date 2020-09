Verdacht auf Insiderhandel Ex-Amazon-Managerin und Familienmitglieder angeklagt

Eine ehemalige Managerin aus Amazons Steuerabteilung in den USA soll Insiderinfos genutzt haben, um am Aktienmarkt zu trumpfen. In die mutmaßlichen Betrügereien sollen auch Vater und Ehemann involviert sein. Es geht um Millionenbeträge.

Die US-Börsenaufsicht SEC hat eine ehemalige Finanzmanagerin des Internetriesen Amazon und zwei Familienmitglieder wegen des Verdachts auf Insi