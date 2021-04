Vereinbarkeit Entzerrte Arbeitszeit kommt gut an

Entzerrte Arbeitszeit kommt gut an

Zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie in Zeiten von Corona bieten viele Unternehmen Mitarbeitern mit Kindern mehr Flexibilität. Laut der aktuellen Randstad-ifo-Personalleiterbefragung haben 78 Prozent die Arbeitszeiten entzerrt, ebenso viele haben Homeoffice-Regelungen eingeführt.

66 Prozent der Firmen bieten in Notsituationen Sonderurlaub an. Die große Mehrheit der Mitarbeiter nutzt diese Angebote gerne. Anders sieht es beim erweiterten Betreuungsangebot in Betriebskitas und digitalen Beschäftigungsangeboten aus, die knapp ein Drittel der Arbeitgeber geschaffen haben. Sie werden nur von drei bzw. fünf Prozent der Angestellten genutzt.

