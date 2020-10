Verfügbares Netto schrumpft Corona-Krise drückt auf Kaufkraft der Europäer

Die Covid-19-Pandemie schmälert Analysten der GfK zufolge die durchschnittliche Pro-Kopf-Kaufkraft in Europa. Es gibt aber deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern.

Der Geldbeutel der Verbraucher in Europa wird leichter: Pro Kopf haben die Menschen 2020 im Schnitt 773 Euro weniger in der Tasche als im vergangenen Jahr. In Deutschland fehlt den Verbrauchern sogar noch meh