Ausbildungstarife Fachverkäufer-Azubis kriegen mehr Geld

Die tariflichen Ausbildungsvergütungen sind 2018 bundesweit im Schnitt um 3,7 Prozent gestiegen. Deutlich stärker wurden die Azubi-Gehälter in den schwer zu besetzenden Berufen Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk (plus 6 Prozent) und Bäcker (plus 6,4 Prozent) angehoben, zeigt das Bundesinstitut für Berufsbildung.