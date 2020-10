Verpackungslizenzierung Aldi verbindet sich mit Remondis

Aldi steigt in den Markt für Verpackungslizenzierung ein. Der Discounter will sich nach LZ-Informationen mit 49 Prozent an Eko-Punkt beteiligen, dem dualen System des deutschen Entsorgungs-Marktführers Remondis. Der Discounter bestätigte auf Anfrage Gespräche.

Ein Jahr nach dem Markteintritt der Schwarz-Tochter Prezero, die unter anderem Eigenmarkenverpackungen von Lidl und Kau