Verstärkung für die Unternehmensspitze Winfried Vogt steigt in Norma-Vorstand auf

Winfried Vogt steigt in Norma-Vorstand auf

Der Fürther Discounter Norma bekommt Verstärkung an der Unternehmensspitze. Winfried Vogt wechselt in den Vorstand und löst dort Robert Tjòn ab, der zum Jahresende in den Ruhestand geht. Der 53-Jährige wird ab Oktober die Unternehmensgruppe gemeinsam mit Vorstandschef Gerd Köber führen.

