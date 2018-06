Vielfalt im Management Iglo hat neues Diversity-Programm

Verbesserungen strebt Iglo beim altersgerechten Arbeiten für gewerbliche Mitarbeiter an, auch weibliche Fachkräfte sollen noch stärker gefördert werden. Sie sollen in Zukunft häufiger als heute in zentralen Funktionen vertreten sein. Die Unternehmensspitze ist bereits mit einer Frau besetzt: Antje Schubert, Vorsitzende der Geschäftsführung.

