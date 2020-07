Teams, die über Videokonferenzen virtuell zusammenarbeiten, definieren Führungsqualitäten anders als im Büro. Gut organisierte Teammitglieder haben in dieser Situation deutlich mehr Autorität als Charismatiker.

Virtuelle Führung Organisationstalent schlägt Charisma

Das zeigt eine Studie der Brigham Young University. Soft Skills, auf die sich Führungspersönlichkeiten häufig verlassen, können sie nicht so leicht per Video übertragen. Organisieren von Timelines, Koordinierung der Zusammenarbeit sowie konstantes Feedback gewinnen an Bedeutung. „Führungskräfte, die sich vor allem durch ihre gewinnende Persönlichkeit ausgezeichnen, müssen sich umstellen, wenn sie ihre Autorität nicht verlieren wollen“, sind die Studienmacher überzeugt.

Schlagworte zu diesem Artikel: Videokonferenz

Führungsqualität