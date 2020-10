Virtueller Umzug Unilevers neue Zentrale in Hamburg eröffnet

Unilevers neue Zentrale in Hamburg eröffnet

Unilever zieht mit seiner Firmenzentrale für Deutschland, Österreich und die Schweiz von der Hafencity in das historische Hamburger Nikolaiviertel. Da die Belegschaft der Verwaltungsstandorte seit Anfang März im Home-Office tätig ist, erfolge der Einzug virtuell.

Foto: Karsten Knocke/ Unilever

Empfangsbereich mit Café

Eine weitere Besonderheit: Das neue Büro wurde komplett von den Mitarbeitern gestaltet. Über ein Jahr lang haben mehr als 60 Freiwillige in selbstorganisierten, vernetzten Arbeitsgruppen an der Gestaltung des neuen Gebäudes gearbeitet. Unilever habe ihnen volle Budgetverantwortung und maximale Handlungs- und Entscheidungsfreiheit gewährt, heißt es in einer Mitteilung.

So gestalteten die Mitarbeiter nicht nur die Bürofläche selbst, sondern setzten auch Zeichen für eine neue Arbeitskultur. Die Arbeitsgruppe Nachhaltigkeit hat beispielsweise dafür gesorgt, dass im Café hauptsächlich pflanzliche Produkte in Bioqualität angeboten und ausschließlich wiederverwendbare Verpackungen für To-Go-Optionen verwendet werden. Kern des neuen Mobilitätskonzepts ist die umweltfreundliche Anreise ins Büro. Fahrradstellplätze ersetzen PKW-Parkplätze. Die Bezuschussung des öffentlichen Nahverkehrs wurde signifikant erhöht, der Hauptteil wird jetzt vom Unternehmen getragen.

Als die Planungen für die neue Zentrale begannen, sei Covid-19 noch kein Thema gewesen. Dennoch seien die Weichen für eine völlig neue Arbeitsweise gestellt worden: Kernstück des Gebäudekonzepts ist die maximale Anpassungsfähigkeit der Arbeitsumgebungen. Dazu gehören modernste Technik, die das Arbeiten vor Ort genauso ermöglicht wie im virtuellen Raum, sowie flexibel einsetzbare Arbeitszonen unterschiedlicher Größe für kreative Zusammenarbeit oder Rückzug.

Das neue Unilever-Haus zwischen Nikolaikirche und Rathaus bietet auf acht Etagen Arbeitsorte für über 700 Mitarbeiter. Auf 6500 qm Bürofläche verteilen sich über 1000 Sitzplätze: 229 an Schreibtischen, 170 Coworking-Plätze und 545 Arbeitsorte in Meetingräumen und flexiblen Arbeitsflächen.

Zu den Besonderheiten zählen ein Lichtkonzept, das sich dem Biorhythmus des menschlichen Körpers anpasst, ergonomische Möbel, höhenverstellbare Tische, Stehtische, Ergometer-Stühle in Meetingräumen und über 70 Sportgeräte, die Bewegung auf spielerische Art fördern.

