Virus-Schutz Händler testen Plexiglaswände an Kassen

Um ihre Kassenmitarbeiter besser vor dem Coronavirus zu schützen, setzen einige Lebensmittelhändler jetzt auf Plexiglaswände am Checkout, darunter Aldi Süd und Rewe. Auch im Ausland macht die Idee Schule.

In den Lebensmittelmärkten kommen die Kassierer jetzt unter die Haube. Der Discounter Aldi Süd etwa testet derzeit diesen "Schutzschild": Mit den etwa 1,5 Meter hohen Hüllen können die Mitarbeiter effektiver vor Ansteckung mit dem Coronavirus geschützt werden. Zudem machen die durchsichtigen Wände noch mehr darauf aufmerksam, beim Einkaufen Abstand zu halten.

Auch Rewe Süd will von Donnerstag an in Bayern die Schutzwände aus Plexiglas in allen Filialen aufbauen lassen, berichtet die "FAZ". Zudem könne man sich Abstandsmarkierungen vorstellen, um die Kunden untereinander besser zu schützen.

Im Ausland setzt sich die Idee ebenfalls langsam durch. Coop Schweiz will beispielsweise ebenfalls in allen Filialen die Kassen mit Plexiglas ummanteln, ist in Schweizer Medien zu lesen. Insgesamt will der Händler rund 10.000 Scheiben einbauen. Auch Wettbewerber Migros hat entsprechende Umbauten für die nächsten Tage angekündigt.