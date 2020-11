Vor Corona-Gipfel Handel warnt vor schärferen Frequenzgrenzen

Lange Schlangen vor den Geschäften befürchtet der Handelsverband, sollte die Regierung am Mittwoch die Regeln zur Kundenzahl in Läden nochmals verschärfen. Auch Rewe-Chef Souque warnt vor "chaotischen Situationen" in der Vorweihnachtszeit.

Vor dem Corona-Gipfel der Bundesregierung hat der Handelsverband Deutschland (HDE) vor strengeren Vorgaben für die Kundenzahl in Gesch&a