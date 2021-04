Vorbereitung für Börsengang About You wird zur AG

About You wird zur AG

Schon länger wird über einen baldigen Börsengang der Fashion-Plattform About You spekuliert, die mittlerweile mehr als 1 Mrd. Euro Umsatz erzielt. Die Gesellschafter treiben die Vorbereitungen voran – und haben die Holding in eine Aktiengesellschaft umgewandelt.

Wann der Börsengang kommt, ist unklar – aber die richtige Gesellschaftsform für den Gang auf das Par