Wachstumspläne Aldi und dm wollen ihre Expansionsfahrt in Italien fortsetzen

Aldi und dm wollen ihre Expansionsfahrt in Italien fortsetzen

Für Aldi und dm war die Expansion nach Italien der jüngste Markteintritt. Beide sind trotz Corona zuversichtlich, ihre alten Zielsetzungen in puncto Wachstum im Land zu erreichen – wenn auch leicht versetzt.

Bis dato sind Aldi und dm an sieben Doppelstandorten in Norditalien gemeinsam vertreten. Das sind vorwiegend Fachmarktlagen in den Städten Curno, Piacenza, Rovereto, San