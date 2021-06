Wachstumspläne Amazon investiert in Italien

Drei neue Amazon-Standorte sollen noch in diesem Herbst im nördlichen Italien eröffnet werden. Des Weiteren will das Online-Powerhouse 3000 Arbeitsplätze dauerhaft besetzen.

Amazon baut seine Präsenz in Italien weiter aus und hat seine Wachstumspläne offengelegt. Demnach will der Online-Händler in einer breit angelegten Einstellungskampagne in diesem Jahr sein Personal