Wachstumsstrategie Aldi forciert Expansion in den USA

Aldi forciert Expansion in den USA

Aldi beschleunigt sein Wachstum in den USA und kündigt an, in diesem Jahr 100 neue Niederlassungen eröffnen zu wollen. Auch beim E-Commerce drückt der Händler weiter aufs Tempo.

Aldi forciert seine US-Expansion. In einer Mitteilung hat der Discounter angekündigt, in diesem 100 neue Filialen eröffnen zu wollen. Der Fokus soll dabei auf den Regionen Arizona, Florida, Kal