Innerhalb von wenigen Tagen gibt der Handelsverband Deutschland (HDE) gleich zwei Kooperationen mit großen Partnern bekannt, um kleinen und mittelständischen Einzelhändlern in Zeiten von Corona die Teilhabe an den Chancen der Digitalisierung zu ermöglichen.

Weiterbildung HDE holt Google und Amazon für Digitalisierung des Handels ins Boot

In dieser Woche startet der HDE gemeinsam mit Amazon und der Initiative „Händler helfen Händlern“ Quickstart Online. Das Portal vermittelt anbieterneutrales Wissen für den Einstieg in den Online-Handel. Hier können angehende Online-Händler per Webinar, Videos und Broschüren in zahlreiche Themen eintauchen, die bei der Überführung des eigenen Geschäfts von der Offline- in die Online-Welt wichtig sind.

Ende der vergangenen Woche ging die Kooperation mit Google an den Start: Bei ZukunftHandel stellen mehrere Partner Instrumente und Trainings für eine einfache Digitalisierung von kleinen und mittleren Händlern bereit. Ziel ist es, die Online-Präsenz und die Sichtbarkeit der Mittelständler im Internet auszubauen. Darüber hinaus werden fortschrittliche Geschäftskonzepte mit den ZukunftHandel-Awards ausgezeichnet. Entsprechende Unternehmen können sich noch bis zum 23. Oktober mit Ihrer innovativen Lösung oder zukunftsorientierten Idee unter bewerben. Weitere Partner der Initiative sind DHL, Ebay, IFH, Shopware, jtl-Software, Jimdo, Ionos by 1&1, Bonprix, Signal Iduna und Media Markt Saturn.

Beide Plattformen können kostenlos genutzt werden. Der HDE möchte mit den Angeboten die Hemmschwellen für den Aufbau von Online-Präsenzen senken und zeigen, welche Möglichkeiten es gibt. Dafür sei die Zusammenarbeit mit großen Playern ideal.