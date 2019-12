Weiterbildung Podcasts mit Handels-Bossen

In der Serie "Deep Dive" spricht Christoph Werner von dm über Digitalisierung. In Folge 167 der Serie "On the way to New Work" wird Hornbachs Marketingvorstand Karsten Kühn interviewt, Alexander Birken von Otto in Folge 150. "Kassenzone" schließlich holt in 258 Folgen Handels-CEOs vors Mikrofon. Für Input ist also gesorgt, wenn man an den Feiertagen im Stau oder einem überfüllten Bahnabteil steht.

