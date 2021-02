Weiterbildungsmarkt Microsoft mischt mit

Nach 60 Jahren verabschiedet sich die Akademie für Führungskräfte vom Markt, "weil die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie uns schwer und nachhaltig getroffen haben". In Zeiten von Kontaktverboten haben es Spezialisten für Präsenzseminare schwer.

In die Lücke stoßen E-Learning-Content und Plattformen – und neuerdings sogar Microsoft. Das Officepaket MS 365 mit Teams hat einen Corona-Push erfahren. Die Integration von E-Learning in Teams soll nun die "Employee Experience Plattform" Viva vollziehen. Für Learning-Anbieter könnte die Einbindung in Viva essenziell werden.

Umbruch

Kontaktverbot

Pandemie

Präsenzseminar