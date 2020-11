Weltbeste Arbeitgeber Forbes adelt Oetker und Rossmann : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

In das Ergebnis sind die Stimmen von mehr als 160 000 Beschäftigten aus 58 Ländern eingeflossen. Sie haben ihre Arbeitgeber nach unterschiedlichen Kriterien bewertet wie Image, wirtschaftlicher Fußabdruck, Talentförderung, Gleichstellung, soziale Verantwortung ebenso wie den Umgang des Unternehmens mit COVID-19. Weitere deutsche Händler in der Forbes-Liste sind dm auf Platz 75, die Rewe Group auf Platz 110 und Aldi Nord auf Platz 165. Das Ranking wird alle vier Jahre von Forbes in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsunternehmen Statista erstellt.