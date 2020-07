Werbemonitor Die 30 größten werbungtreibenden Händler – 1. HJ 2020

Der Handel investierte im ersten Halbjahr 2020 deutlich weniger in Werbung. Auf den Lebensmittelhandel entfielen mit 1,12 Mrd. Euro rund 9,3 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum. Am stärksten rührte in diesem Zeitraum der Discounter Lidl die Werbetrommel.