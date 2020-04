So will Edeka zu Corona-Ostern bei Verbrauchern punkten

In weiter Ferne, so nah: Edeka inszeniert in seinem frischen Oster-Spot einen Video-Call mit den Großeltern.

Werbespot So will Edeka zu Corona-Ostern bei Verbrauchern punkten

Mit emotionalen Bildern rührt Edeka zu Ostern die Werbetrommel: Beim Feiertags-Festmahl sind die Großeltern dieses Mal nur per Video-Schalte dabei. Der LEH-Primus setzt beim Thematisieren der Corona-Krise zusätzlich auf die Unterstützung spezieller Influencer.

Unter dem Motto "Ostern wird anders. Aber lecker" startet Edeka ins Rennen um das Festtags-Budget der Kunden für Lebensmittel. Herz der Kampagne ist ein TV-Spot, der ab Dienstag auf allen reichweitenstarken TV-Sendern zu sehen seien wird, teilt der LEH-Primus mit. Begleitend dazu schaltete der Händler bereits eine Anzeige in der Bild am Sonntag und streut den Clip nun auf seinen Social-Media-Kanälen.Narrativer und emotionaler Ankerpunkt sind die durch das Coronavirus veränderten Umstände, unter denen Ostern dieses Jahr stattfindet. Im Gedächtnis bleiben will der Spot durch einen inszenierten Festtags-Schmaus mit Oma und Opa per Familien-Video-Call.

Für weitere Werbewirkung setzt Edeka auf eine Verzahnung der Kampagne mit Food-Influencern. Die eingekauften Meinungsmacher sollen im Rahmen der Kampagne einfache und schmackhafte Oster-Rezepte kreieren und mit ihrer Gefolgschaft teilen. "Damit rufen sie ihre Follower dazu auf und motivieren sie, das Beste aus der Situation zu machen und sich mit Familie, Freunden und den Liebsten zum Osterschmaus per Videocall zu verabreden", kommentiert der Händler.



Auftakt für die Corona-Kommunikation des Vollsortimenters war ein Dankesvideo in dem Edeka alte Werbedrehs und Stock-Bilder neu arrangiert hatte. Wenig später legte der Händler nach und präsentierte sich als Tanzlehrer, um für den richtigen Abstand zwischen Kunden in den Märkten zu werben. Für die Tanzstunde hat die verantwortliche Agentur Jung von Matt extra neue Szenen gedreht und den Claim "Wir lieben Lebensmittel" nicht genutzt. Dieser feiert im neuesten Oster-Spot sein Revival.



