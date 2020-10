Werbespots Lidl toppt Aldi im Youtube-Ranking

Im September-Ranking der erfolgreichsten Werbespots auf Youtube kann sich der Schwarz-Discounter Lidl an die Spitze setzen. Sein Clip für seine Loyalty-App Lidl Plus landet auf Platz 1. Rivale Aldi schrammt dagegen am Podest vorbei.

Die Mitte September eingeführte Loyalty-App Lidl Plus hatte bereits die Spitze der Download-Charts erklommen, noch bevor die TV-Kampagne begonnen hatte.