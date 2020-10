Werbliche Kundenansprache Warum Aldi jetzt zum Kumpel wird

Die Duz-Kultur in der Kommunikation und in Unternehmen selbst gilt als offen und modern, sollte aber nicht gekünstelt wirken. Aldi will jetzt mit der kumpelhaften Ansprache um die Gunst jüngerer Zielgruppen buhlen.

Aldi Nord und Süd haben ihre Zielgruppenansprache im Handzettel verändert. Es fällt auf, dass dies vor allem auf der Vorder- und Rückseite in personalisier