Wettbewerbsverstoß Carrefour zu Geldstrafe in Millionenhöhe verurteilt

Carrefour zu Geldstrafe in Millionenhöhe verurteilt

Das Pariser Handelsgericht hat Carrefour wegen unfairer Verhandlungen mit Lieferanten zu einer Geldstrafe in Höhe von 1,75 Mio. Euro verurteilt. Der französische Branchenprimus will nicht in Berufung gehen.

